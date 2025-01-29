Bakan Kacır sanayide 2025 hedefini açıkladı: Peşi sıra teknoloji müjdeleri duyurulacak

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YENİ TURCORN'LAR YOLDA

Kacır, Türkiye'nin 11 binden fazla Teknopark ve 1600'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkeziyle dev bir ekosisteme sahip olduğunu ifade etti.

Şu anda en az 7 unicorn (Turcorn) olduğuna işaret eden Kacır, "Takip ettiğimiz pek çok teknoloji girişimi milyar dolar değerin üzerinde olabilecekken hisse satışı gerçekleştirmemiş durumda. Eğer bazı teknoloji girişimlerimiz yatırım almayı tercih ederse yeni Turcornların da isimlerini duyabiliriz. Son 5 yılda Türkiye'nin teknoloji girişimlerine gerçekleştirilen yatırımlarımız 5 milyar dolara erişti. Bunu daha da artıracağız. Yeni adımlar atmaya, yeni programlar başlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kacır, KOBİ'leri de asla ihmal etmediklerini belirterek, KOSGEB eliyle verdikleri destekler ile emek yoğun sektörler için oluşturdukları istihdam koruma programını anlattı.

Sektörlerdeki katma değer artışını, özellikle AR-GE, tasarım kabiliyetleri ve markalaşmayla daha ileri bir düzeye getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Kacır, "Hiçbir sektörümüzü geride bırakma, kaybetme lüksümüz olamaz. Bir yandan yüksek teknoloji atılımını gerçekleştirirken bir yandan da sektörlerin tümünü himaye ettiğimiz ve kalkınmayı da bölgesel düzeyde, ülkenin tüm şehirlerine, tüm bölgelerine taşıyabildiğimiz bir anlayışta 2025'te yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

ŞEHİRLER "İLKLER"LE TANIŞACAK

Bakan Kacır, 81 il için Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ilan ettiklerini anımsatarak, program kapsamında her şehirde, belirli yatırım konuları için, ileri düzeyde yatırım teşvikleri vereceklerini söyledi.

Pek çok başlığın insanlar için sürpriz olabileceğine dikkati çeken Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"O şehirdeki bir ham maddenin ekonomik değere dönüşmesi adına ortaya koyduğumuz ön fizibilite çalışmaları neticesinde bu başlığı tayin edeceğiz. İnanıyorum ki bu programla gerçekleştirilecek yatırımlar, şehirlerimizde çok ciddi bir ekonomik canlılık ortaya çıkaracak. Pek çok başlık ilk kez Türkiye'de o yatırımın gerçekleşmesi, o üretim faaliyetinin başlaması sonucunu da beraberinde getirecek. Bu anlamda pek çok şehrimiz ilklerle tanışacak."