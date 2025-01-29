İmamoğlu ailesinden tepki çeken hamle: Sığınaklar dükkana katılıp yangın çıkışları kapatıldı

Konutlarda yangın çıkışlarının kapatıldığı görüldü (Sabah)

SİTE YÖNETİMİ KEŞİF ÇALIŞMALARINDA FARK ETTİ



29 Ocak 2024 tarihinde Zigana Evleri Site Yöneticisi olarak seçilen Abdulkadir Çapanik, göreve gelir gelmez site içerisinde keşif çalışması başlattı.

Çapanik yapmış olduğu keşif çalışmalarında bloklara ait yangın çıkışlarının kapalı olduğunu ve aslında hiçbir yere çıkmadığını gördü. Keşif çalışmalarını sürdüren Abdulkadir Çapanik çok daha ilginç durumlarla karşılaştı.

Mülkiyeti İmamoğlu İnşaat'a ait olan birçok dükkanın siteye ait sığınakları kırarak dükkanlara kattığı, kat maliklerinin ortak alanlarını da usulsüz bir şekilde dükkanlara dahil edildiğini saptadı.