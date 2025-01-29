İmamoğlu ailesinden tepki çeken hamle: Sığınaklar dükkana katılıp yangın çıkışları kapatıldı
Türkiye Bolu’da ihmaller zinciri sonucunda yaşanan otel yangınında 78 vatandaşını kaybetmenin yasını tutarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat’ın ilk projelerinden biri olan Zigana Evleri’nde (7 blok, 196 daire ve 40 dükkan) birçok usulsüzlük tespit edildi. Site içinde yangın çıkışlarının kapalı olduğu görülürken, İmamoğlu ailesine ait dükkânların sığınaklardan eklemeler yapılarak genişletildiği belirlendi.
İmamoğlu ailesinin Beylikdüzü'nde inşa ettiği Zigana Evleri'ndeki usulsüzlüklerine göz yummayan site yönetimi, İmamoğlu ailesinin hedefi oldu.
YANGIN ÇIKIŞLARINI KAPATMIŞLAR
Sabah'ın haberine göre site yönetimi için yapılan seçimli genel kurulda İmamoğlu ailesinin tüm baskılarına rağmen aday olan ve yeniden seçilen Zigana Evleri Site Yöneticisi Abdulkadir Çapanik, "Ortak alanları ve sığınakları dükkanlarına katarak usulsüzlük yapmışlar. Binaların yangın çıkışları kapatılarak site sakinlerinin can güvenliği tehlikeye atılmış. Bu durumları tespit edip itiraz ettiğimiz için bizi al aşağı etmek istediler. İmamoğlu ailesi site içerisinde hakkımda aslı astarı olmayan söylemlerle bizi itibarsızlaştırmaya çalıştı. Pazar günü yaptığımız seçimli genel kurulda Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu adına sahte imza ile oy kullanacak kadar çirkinleştiler. Ancak geri adım atmadık, seçimi biz kazandık. Şimdi site yönetimi olarak karar aldık; İmamoğlu ailesi dükkanları 2 hafta içinde eski haline getirilmezse suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
SIĞINAKLAR DÜKKANLARA KATTILAR
İmamoğlu ailesinin bloklara ait sığınakları ve kat maliklerinin ortak alanlarını dükkanlarına kattıkları öğrenildi. Bloklardaki sığınaklara ulaşımı sağlayan yangın çıkış kapılarının ise kapalı olduğu tespit edildi.
SİTE YÖNETİMİ KEŞİF ÇALIŞMALARINDA FARK ETTİ
29 Ocak 2024 tarihinde Zigana Evleri Site Yöneticisi olarak seçilen Abdulkadir Çapanik, göreve gelir gelmez site içerisinde keşif çalışması başlattı.
Çapanik yapmış olduğu keşif çalışmalarında bloklara ait yangın çıkışlarının kapalı olduğunu ve aslında hiçbir yere çıkmadığını gördü. Keşif çalışmalarını sürdüren Abdulkadir Çapanik çok daha ilginç durumlarla karşılaştı.
Mülkiyeti İmamoğlu İnşaat'a ait olan birçok dükkanın siteye ait sığınakları kırarak dükkanlara kattığı, kat maliklerinin ortak alanlarını da usulsüz bir şekilde dükkanlara dahil edildiğini saptadı.
İTİRAZ EDİNCE HEDEF OLDU
Site yöneticisi Abdulkadir Çapanik tespit ettiği usulsüzlüklere itiraz edince İmamoğlu ailesinin hedefi haline geldi. Ekrem İmamoğlu'nun amcaları Murat İmamoğlu ve Ahmet İmamoğlu tarafından sürekli baskı altına alınmaya çalışılan Çapanik site yönetiminden istifa etmeye zorlandı.
ADAY OLMA BASKISI YAPIP YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞTILAR
Geçtiğimiz Pazar günü 26 Ocak'ta site yönetimi için seçimli genel kurul yapıldı. Usulsüzlüklerine itiraz eden site yöneticisini seçtirmemek isteyen İmamoğlu ailesi seçim öncesi türlü entrikalara başvurdu.
Yeniden aday olan Abdulkadir Çapanik hakkında site içerisinde olumsuz söylemler yayılmaya çalışıldı. Kat malikleri kullanacakları oy için yönlendirilmeye çalışıldı.
İMAMOĞLU'NUN SAHTE İMZASINI KULLANDILAR
Seçimli genel kurulda Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu adına oy kullanmak için yetki verilmiş sahte imzalı yetki belgeleri getirildi.
Murat İmamoğlu ve Ahmet İmamoğlu toplantı salonunu basarcasına hazirun cetvellerini ve vekâletnameleri yırtmaya teşebbüs ederek toplantıyı iptal etmeye çalıştı. Site yönetimi salona polis çağırdı ve gerginlik sona ererek seçim yapıldı.
İMAMOĞLU AİLESİ SEÇİMİ KAYBETTİ
Yapılan tüm baskı ve zorlamalara karşın seçimi İmamoğlu ailesinin muhalefet ettiği Abdulkadir Çapanik kazandı. İmamoğlu ailesinin ortak alanları ve sığınakları dükkanlarına katarak usulsüzlük yaptıklarını söyleyen Abdulkadir Çapanik, "Binaların yangın çıkışları da kapatılmış, site sakinlerinin can güvenliği tehlikeye atılmış.
SUÇ DUYURUSU YAPILACAK
Bu durumları tespit edip itiraz ettiğimiz için bizi al aşağı etmek istediler, ancak başaramadılar" dedi. Seçimin ardından genel kurul olarak karar aldıklarını belirten Çapanik, İmamoğlu ailesinin üsulsüz işlemler yaptıklarını söylediği dükkanları 2 hafta içinde eski haline getirmediği takdirde ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunacaklarını, sözlerine ekledi.