Güç birliği: Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan arasında Ankara Bildirisi imzalandı

Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'nın açılışında konuşan Fidan, Türkiye'nin olağanüstü bir toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Fidan, 3 ülkeden 9 bakanın toplantıya katıldığını belirterek, söz konusu ülkelerin bölgede ve Türk dünyasında farklı alanlarda yapmayı planladığı ortak projelerin ele alındığını kaydetti.

Katkılarından dolayı bakanlara teşekkür eden Fidan, hacim olarak dünyanın en büyük ticaretinin Asya ile Avrupa arasında olduğunu söyledi.

Fidan, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın bu güzergahın merkezinde olduğunu vurgulayarak, Kovid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle tedarik zincirinde kırılmalar olduğunu hatırlattı.

Bu durumun, küresel düzeyde çok ciddi ekonomik yansımaları olduğuna dikkati çeken Fidan, "Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir, en hızlı ekonomik güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye hattıdır." dedi.