14 Ocak 2024, Pazar
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Erdal Beşikçioğlu şehitlerimizi hiçe saydı! Davullu zurnalı paylaşıma tepki yağınca tutuştu
Geçtiğimiz günlerde İmam Hatiplileri hedef alan CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu, dün Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul zurna ile karşılandı. Beşikçioğlu, davul zurnalı karşılama videosunu ise şehitlerimizi hiçe sayarak bugün sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal paylaşımın ardından tepkilerin odağı olan Beşikçioğlu, tutuştu ve paylaşımı kaldırdı.