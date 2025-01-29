Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (İHA)

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GEÇEN YIL DARPTAN TUTUKLANMIŞ

Mersin'de silahlı saldırıda öldürülen Hüseyin Reber Türk'ün, geçen yıl 12 Eylül'de Mardin'de kuzenleri H.T. ve H.L.T. ile birlikte gittikleri eğlence mekanında içki içtikten sonra, tartıştıkları S.Ö.'yi otomobile bindirip darbettikleri, bu nedenle de bir süre tutuklu kaldıkları belirtildi.

Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Türk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.