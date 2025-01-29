29 Ocak 2025, Çarşamba
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Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk silahlı saldırıda hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 11:12 Güncelleme: 29.01.2025 13:51
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Ahmet Türk’ün torunu Hüseyin Reber Türk silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün 29 yaşındaki torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (İHA)Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (İHA)

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GEÇEN YIL DARPTAN TUTUKLANMIŞ

Mersin'de silahlı saldırıda öldürülen Hüseyin Reber Türk'ün, geçen yıl 12 Eylül'de Mardin'de kuzenleri H.T. ve H.L.T. ile birlikte gittikleri eğlence mekanında içki içtikten sonra, tartıştıkları S.Ö.'yi otomobile bindirip darbettikleri, bu nedenle de bir süre tutuklu kaldıkları belirtildi.

Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Türk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.

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