Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün 29 yaşındaki torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.
Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
GEÇEN YIL DARPTAN TUTUKLANMIŞ
Mersin'de silahlı saldırıda öldürülen Hüseyin Reber Türk'ün, geçen yıl 12 Eylül'de Mardin'de kuzenleri H.T. ve H.L.T. ile birlikte gittikleri eğlence mekanında içki içtikten sonra, tartıştıkları S.Ö.'yi otomobile bindirip darbettikleri, bu nedenle de bir süre tutuklu kaldıkları belirtildi.
Hüseyin Reber Türk'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Türk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ebeveynler dikkat! Okuldan gelen çocuğunuza bunları yapmayın
- Kediler neden ağlarken size dik dik bakar? Meğer sebebi buymuş
- Pegasus 11 Euro kampanyası 2025 | Yurt dışı ucuz uçak bileti kampanyası başladı! Bosna-Hersek, İtalya, Ürgüp...
- Egzersiz yapmadan kalori yakmanın bilimsel yöntemleri
- 2025 MSB PERSONEL TEMİN son durum | Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı bitti mi, ne zaman sona eriyor?
- Bolu'daki faciadan kıl payı kurtuldular! Kahraman baba konuştu
- 2025’in zengin adayları: Finansal güç kazanacak 3 burç
- Verimliliğinizi artıracak 7 beyin hilesi: Daha akıllı ve hızlı çalışmanın sırrı
- AGS 2025 ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konu dağılımı...
- Hayalleri gerçeğe dönüştüren burçlar! Onların içgüdülerine hayran kalacaksınız
- BİLSEM sonuçları 2025 | MEB BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kalbi şifa bulmak için okunacak dua ve sureler: Kaygıyı azaltan vesvese duası