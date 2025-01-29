81 bin Suriyeli ülkesine döndü! İçişleri Bakanı Yerlikaya rakam vererek açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Göç Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

821 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı.

270 MOBİL GÖÇ NOKTASI

81 ilimizde 270 mobil göç aracımız bulunuyor. Temmuz 2023 tarihinden 2024 sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık.

İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

Düzensiz göçle mücadeledeki temel hedefimiz ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasına izin vermemektir. Göç, küresel ölçekte sorumluluk gereken bir konu. Komşularımız başta olmak üzere görüşmelerimizde iş birliğine büyük önem veriyoruz.

ÖĞRENCİLER İÇİN PROTOKOL

Ticaret, turizm, çalışma, bilim, sağlık ve eğitim gibi nedenlerle ülkemize yasal yollardan gelen yabancıların ikamet izni başvurularında bürokratik süreçleri azaltıyoruz. Ülkemizde eğitim görecek uluslararası öğrenciler için YÖK'le protokol imzaladık.