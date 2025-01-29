Tarihte bugün: 16 yıl önce İsrail'e "One Minute" ayarı

Tarihte bugün: 16 yıl önce İsrail'e ʺOne Minuteʺ ayarı | Fotoğraf: AA

MODERATÖRÜ YERİN DİBİNE SOKMUŞTU

Moderatör David Ignatius, Başkan Erdoğan'ın sözünü kesmiş Erdoğan ise "Sözümü kesmeyin… Bir. Tevrat altıncı maddesinde der ki 'Öldürmeyeceksin!' (Yahudi inancının en kutsal metinlerinden biri olan On Emir'in 6. maddesini kastediyor.) Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan, Gilard Azamonih, 'İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey', bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi uluslararası ilişkiler profesörü Avi Şalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor: 'Haydut devlet vasfını kazandığını' belirtiyor." şeklinde sözlerini devam ettirmişti.

Ignatius'un yeniden müdahale etmesinin üzerine Başkan Erdoğan, "Sana da çok teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Benim için de, benim için de bundan böyle, bundan böyle, Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem! Bunu da böyle bilesin! (Ignatius'a) Siz konuşturmuyorsunuz! (Peres'i gösteriyor) 25 dakika konuştu, (kendini gösteriyor) 12 dakika konuşturuyorsunuz! Olmaz!" sözleri ile salondan ayrılmıştı.