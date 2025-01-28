Kilit rol: Avrupa’nın enerji merkezi Türkiye!

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"MOLDOVA, ENERJİ KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR"

Moldova Enerji Bakanlığı Devlet Sekreteri Constantin Borosan ise Rusya'nın Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesine gaz tedarikini bir silah olarak kullandığını ve bunun Moldova'nın Avrupa yanlısı hükümetini zayıflatmayı hedeflediğini söyledi.

Borosan, Moldova'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirme çabalarına ilişkin, "Rus gaz şantajı bizim için yeni değil. Son üç yılda Moldova enerji kaynaklarını çeşitlendirdi ve sağ yaka (Transdinyester dışında kalan bölge) artık Rus gazına bağımlı değil. Şebekemiz Avrupa Birliği'ne bağlı ve Romanya'dan elektrik ithalatına izin veriyor. Acil durum rezervleri oluşturduk, enerji tasarrufu önlemleri aldık ve yenilenebilir enerji kullanımını artırdık. Ancak, Transdinyester bölgesi tamamen Rus gazına bağımlı olmaya devam ediyor ve bu da onu savunmasız bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi rolünü pekiştiren konumuna da dikkati çeken Borosan, "Boru hatları ve LNG terminalleri de dahil olmak üzere mevcut altyapısı Avrupa'yı Hazar Denizi, Orta Asya ve Orta Doğu'dan gelen gaz kaynaklarına bağlıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve altyapı projelerindeki kapsamlı deneyimi, bölgesel bir enerji merkezi olarak konumunu güçlendiriyor. Moldova, Türkiye'nin yenilenebilir enerji, şebeke stabilizasyonu ve daha geniş enerji iş birliği alanlarındaki potansiyel yatırımlarını memnuniyetle karşılıyor. Tüm bunlar bölgesel enerji güvenliği ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.