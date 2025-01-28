DEM’li Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a terör üyeliğinden hapis cezası

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.



Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.

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