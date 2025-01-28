Kamu hastanelerinde kapsamlı denetim! 7 pilot il seçilecek
Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda kamu hastanelerinde kapsamlı bir denetim seferberliği başlattı. 7 pilot ilde güncellenen teftiş rehberiyle acil sağlık, poliklinik, ameliyathane ve yoğun bakım gibi riskli alanlarda incelemeler yapılacak. Bilimsel Komisyonlar denetim sonuçlarını değerlendirecek ve sağlık hizmetleri kalitesini artıracak rehberler oluşturacak. Pilot uygulama sonrası denetimler ülke geneline yayılacak.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı'nın "Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine" dair genelgesi çerçevesinde Sağlık Bakanlığı büyük bir denetim seferberliğini hayata geçiriyor.
7 PİLOT İL SEÇİLECEK
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda, 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı.
RİSK TAŞIYAN ALANLARA YOĞUNLAŞILACAK
Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Bu kritik birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi titizlikle incelenecek.
ÜLKE GENELİNDE SAĞLIK KALİTESİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMA HEDEFİ
Bakanlık, denetim sürecinde bilim insanlarını da devreye sokuyor. Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek, gerekli adımları atacak.
Sağlık Bakanlığı, güncellenen teftiş rehberini pilot illerde denetim mekaiızmasına uyarladıktan sonra önümüzdeki dönemde tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapmayı planlıyor. Bu adımlar, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.