Kamu hastanelerinde kapsamlı denetim! 7 pilot il seçilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (AA)

ÜLKE GENELİNDE SAĞLIK KALİTESİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMA HEDEFİ

Bakanlık, denetim sürecinde bilim insanlarını da devreye sokuyor. Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da Bilimsel Komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek, gerekli adımları atacak.

Sağlık Bakanlığı, güncellenen teftiş rehberini pilot illerde denetim mekaiızmasına uyarladıktan sonra önümüzdeki dönemde tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapmayı planlıyor. Bu adımlar, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.