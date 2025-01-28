Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret! Ana gündem Suriye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki güçlenen siyasi ilişkiler ve hızla büyüyen ticaret hacminin artırılması hedeflenecek. Ayrıca, Suriye’deki yeni yönetimle angajmanın artması gerektiği vurgulanacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret kapsamında Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.
TİCARET HACMİ MASADA OLACAK
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, görüşmelerinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulaması, Suudi Arabistan ile hızla büyüyen ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini aktarması bekleniyor.
MASANIN EN ÖNEMLİ KONUSU SURİYE
Türk-Suudi Koordinasyon Konseyinin, ikili işbirliğinin derinleşmesine ve yeni işbirliği alanlarının keşfine zemin hazırlayan önemli bir mekanizma olarak değerlendirildiğini kaydedecek Fidan'ın, uluslararası toplumun Suriye'deki yeni yönetimle angajmanının artmasının önem taşıdığını, Suudi Arabistan'ın bu doğrultudaki yaklaşımının takdirle karşılandığını vurgulaması öngörülüyor.
GAZZE'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM
Fidan'ın, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la işbirliğine önem verdiğinin altını çizmesi, Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğine dikkati çekmesi bekleniyor.
Ayrıca Fidan'ın, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın işbirliği içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.
GEÇMİŞ TOPLANTILAR DA MASAYA YATIRILACAK
Bu ziyaret vesilesiyle, iki ülke arasında 2016'da tesis edilen ve ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017'de Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyinin çalışmaları da ele alınacak.
Konseyin ikinci toplantısının ilerleyen dönemde dışişleri bakanlarının başkanlığında Riyad'da düzenlenmesi öngörülüyor. Koordinasyon Konseyi, ikili işbirliğinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesine imkan tanıyor.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 14 Temmuz 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmişti. Fidan da 12 Ocak'ta çok taraflı Suriye toplantısına katılmak üzere Riyad'a ziyarette bulunmuş ve toplantı kapsamında Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.
TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki çok boyutlu ilişkiler güçleniyor. İkili ticaret hacmi, 2024'te yaklaşık 8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın yarısını Türkiye'nin ihracatı oluşturuyor.
Türk müteahhitlik firmaları, bugüne kadar Suudi Arabistan'da 400'ü aşkın proje üstlendi. Türkiye'nin hızla gelişen savunma sanayisi sektörü, Suudi Arabistan'ın ilgisini çekiyor. İki ülke, başta Filistin ve Suriye konuları olmak üzere bölgesel konularda da yakın diyaloğu sürdürüyor.
Türkiye ile Suudi Arabistan, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyesi ülkeler olarak bu konuda çalışmalarına devam ediyor.
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