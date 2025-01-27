Kartalkaya yangınında şok itiraf: Denetimler para için iptal edilmiş

SAYMAZ KORSAN BELGEYİ CANLI YAYINDA GÖSTERDİ

Ancak dilekçede otelin tamamını kapsayan 3224 metrekarelik denetim talebi yer alırken, Saymaz'ın paylaştığı belgede ise bu rakamın üzerinin çizildiği ve 70 metrekarelik bir alanın denetiminin yapılması talep edildiği görüldü.

Resmi bir evrakta kalemle oynama yapılması akıllara soru işaretlerini getirirken Saymaz'ın böyle bir belgeyi canlı yayında sunması tepkiyle karşılandı.