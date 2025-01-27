28 Ocak 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Kartalkaya yangınında şok itiraf: Denetimler para için iptal edilmiş

Kartalkaya yangınında şok itiraf: Denetimler para için iptal edilmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 12:06 Güncelleme: 27.01.2025 14:53
ABONE OL
Kartalkaya yangınında şok itiraf: Denetimler para için iptal edilmiş

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni bir skandal gün yüzüne çıktı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan otelin belediye tarafından denetlenmediğini sadece 70 metrekarelik bir alanın denetlendiğini söylese de belediyenin otelin tamamını denetlediği tespit edildi. Belediye denetimi sonrasında Grand Kartal Otel'in maliyetlerden kaçınmak için yangın denetimlerini iptal ettirdiği belgelenirken otelin muhasebecisi Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi ile otel yönetimi arasındaki ilişkilere dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya ve yeni evraklar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İŞTE O İPTAL DİLEKÇESİ

TANJU ÖZCAN'IN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan her ne kadar "Oteli değil sadece 70 metrekarelik kafe alanını denetledik" dese de bu sözler yalan çıktı. Bolu Belediyesi'nin oteli denetlediği ve otel hakkında olumsuz rapor verdiği tespit edildi. Öte yandan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in otele başvuruyu iptal etmeleri için akıl verdiği de belirlendi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın otel hakkında söyledikleri asılsız çıktı (AA)Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın otel hakkında söyledikleri asılsız çıktı (AA)

AHABER.COM.TR DEŞİFRE ETTİ! İŞTE BELEDİYE İLE OTEL ARASINDAKİ BAĞ

ahaber.com.tr 78 kişinin ölümüne neden olan Bolu Belediyesi ve Grand Kartal Otel arasındaki bağı deşifre etti.

OTEL MUHASEBECİSİ DENETİM BAŞVURUSUNU YAPAN KİŞİ

Grand Kartal Otel'de muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Kadir Özdemir, otelin yangın denetimi için başvuru yapan kişi olarak dikkat çekti.

Grand Kartal Otel'de muhasebe biriminde yönetici olan Kadir Özdemir'in yaptığı denetim başvurusu (ahaber.com.tr)Grand Kartal Otel'de muhasebe biriminde yönetici olan Kadir Özdemir'in yaptığı denetim başvurusu (ahaber.com.tr)

ÇOK SAYIDA KUSUR BULUNDU

Özdemir'in 12 Aralık 2024'teki başvurusunun ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları, otelde denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucunda, otelin yangın güvenliği açısından uygun olmadığına dair bir rapor hazırlanırken bu rapor Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne sunuldu.

EKSİKLER TEK TEK SIRALANDI

Raporda tahliye çıkışlarının, ışıklı yönlendirme levhalarının ve binadaki acil aydınlatma sisteminin yetersiz olduğu tespit edildi. Bunların yanında elektrik tesisatı uygunluğuna ilişkin belge istendi.

Öte yandan otelde sprinkler sisteminin mevcut olmadığı ifade edilirken otelde yangın algılama sisteminin faal şekilde çalışmadığı da belirtildi. Ayrıca duman havalandırma sisteminin de yetersiz olduğu vurgulandı.

Bolu Belediyesi'nin otele yaptığı denetimin ardından verdiği rapor (ahaber.com.tr)Bolu Belediyesi'nin otele yaptığı denetimin ardından verdiği rapor (ahaber.com.tr)

ŞİRKETTEKİ YÖNETİCİSİNİ ARAYIP BİLGİ VERDİ

Kadir Özdemir ifadesinde, "İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine şirketteki yöneticim Ahmet Demir'i arayarak durumu kendisine ilettim" dedi.

Olumsuz rapor sonrası otel tarafından Bolu Belediyesi'ne yapılan denetim iptal dilekçesi (ahaber.com.tr)Olumsuz rapor sonrası otel tarafından Bolu Belediyesi'ne yapılan denetim iptal dilekçesi (ahaber.com.tr)

FACİA ÖNCESİ AKIL VERMİŞLER: DİLEKÇEYİ İPTAL EDİN

Yaşananları detaylandıran Özdemir, şunları ekledi:

"Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'iptal dilekçesi verin' demiş."

Özdemir'in ifadenin yer aldığı tutanak (ahaber.com.tr)Özdemir'in ifadenin yer aldığı tutanak (ahaber.com.tr)

"MASRAF OLMASIN DİYE DİLEKÇE HAZIRLADIK"

"Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim" dedi.

Bolu Belediyesi'nin otel denetimini iptal ettiğine ilişkin belgesi (ahaber.com.tr)Bolu Belediyesi'nin otel denetimini iptal ettiğine ilişkin belgesi (ahaber.com.tr)

ÖZCAN'IN DAYI OĞLU BİR GÜNDE İPTAL ETTİ

Kadir Özdemir'in ifadesine göre, Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024'te verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024'te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.

Kartalkaya yangınında şok itiraf: Denetimler para için iptal edilmiş

İSMAİL SAYMAZ BELEDİYEYİ AKLAMANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Öte yandan CHP'ye yakınlığıyla tanınan Gazeteci İsmail Saymaz 22 Ocak 2025 tarihinde Halk TV yayınında otel yönetiminin Bolu Belediyesi'ne verdiği denetim dilekçesini paylaşmıştı.

Kartalkaya yangınında şok itiraf: Denetimler para için iptal edilmiş

SAYMAZ KORSAN BELGEYİ CANLI YAYINDA GÖSTERDİ

Ancak dilekçede otelin tamamını kapsayan 3224 metrekarelik denetim talebi yer alırken, Saymaz'ın paylaştığı belgede ise bu rakamın üzerinin çizildiği ve 70 metrekarelik bir alanın denetiminin yapılması talep edildiği görüldü.

Resmi bir evrakta kalemle oynama yapılması akıllara soru işaretlerini getirirken Saymaz'ın böyle bir belgeyi canlı yayında sunması tepkiyle karşılandı.

A HABERUYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kartalkaya yangınında şok itiraf: Denetimler para için iptal edilmiş Kartalkaya yangınında şok itiraf: Denetimler para için iptal edilmiş Kartalkaya yangınında şok itiraf: Denetimler para için iptal edilmiş
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör