28 Ocak 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Suriye Türkiye'den gelen 269 ürüne gümrük vergisi indirimi yaptı

Suriye Türkiye'den gelen 269 ürüne gümrük vergisi indirimi yaptı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 10:52 Güncelleme: 27.01.2025 11:21
ABONE OL
Suriye Türkiye’den gelen 269 ürüne gümrük vergisi indirimi yaptı

Ankara'da Dünya Gümrük Günü'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin un, yumurta, mısır, demir-çelik ürünleri, süt ve krema gibi 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını duyurdu. Bolat, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden devreye alınması konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Ankara'da Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'nde konuşan Bakan Bolat Suriye'nin bu hafta itibarıyla ihracatta öne çıkan un, tavuk yumurtaları, mısır, demir çelikten eşya, süt ve krema ile hijyenik ürünlerin de bulunduğu 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı heyeti geçtiğimiz günlerde Şam'da yetkililerle bir araya gelmiş, 11 Ocak 2025'ten itibaren Suriye tarafınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerde ayrıca 2011 yılında askıya alınmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA), daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalınmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye Türkiye’den gelen 269 ürüne gümrük vergisi indirimi yaptı Suriye Türkiye’den gelen 269 ürüne gümrük vergisi indirimi yaptı Suriye Türkiye’den gelen 269 ürüne gümrük vergisi indirimi yaptı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör