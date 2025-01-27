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Kırklareli'nde bir haftada 40 düzensiz göçmen yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 17:18
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Kırklareli’nde bir haftada 40 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

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Kırklareli’nde bir haftada 40 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli’nde bir haftada 40 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli’nde bir haftada 40 düzensiz göçmen yakalandı
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