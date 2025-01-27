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Gündem: Gazze ve Suriye! Dışişleri Bakanı Fidan Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.01.2025 17:20 Güncelleme: 27.01.2025 17:24
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Gündem: Gazze ve Suriye! Dışişleri Bakanı Fidan Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede, Gazze'deki gelişmeleri ve Suriye'deki durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

GÜNDEM GAZZE VE SURİYE

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.

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