Bakan Bolat'tan "Kapıköy Gümrük Kapısı" açıklaması: Ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içindeyiz

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Ankara'da yapıldı



"VAN'DAKİ KAPIKÖY, GÜMRÜK KAPIMIZI MODERNLEŞTİREREK TİCARET GEÇİŞİNE DE AÇILMASI KONUSUNDA BEKLENTİ İÇİNDEYİZ"



Turizm konusunda Türkiye'de yılda 2,5 milyon civarında İranlı turistleri ağırlandığını söyleyen Bolat, "Ulaştırma alanında yine iki ülke bakanlıkları arasında ortak komiteler düzenli olarak toplanmakta ve karşılıklı meselelerini ele almaktadırlar. Biz Türkiye olarak Van'daki Kapıköy, gümrük kapımızı modernleştirerek ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içindeyiz. İran tarafında yapılacak bazı düzenlemelerle inşallah yakın zamanda o da başarılacaktır. Benzeri bir şekilde Sarısu Sınır Ticaret Merkezi'nin de inşaatını biz tamamladık. İran tarafından da bu konuda açılış konusunda bir aksiyon bekliyoruz. KEK Eş Başkanı olan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Farzane Sadık hanımefendi ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan, ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şimdi Ticaret Bakanlığımızda, biraz sonra da Ulaştırma Bakanlığımızda konuları karşılıklı olarak ele alıyoruz" ifadelerine yer verdi.



SADIK: "ENGELLERİN KALDIRILMASI KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"



KEK toplantısını uzun bir aradan sonra 1 ay önce Tahran'da gerçekleştiğini ve kusa süre sonra Ankara'da mevkidaşı ile tekrar bir araya geldiklerini belirten Ferzane Sadık, "Toplantının düzenlenmesinden kısa süre sonra mevkidaşımla bir araya gelmemin özelliği, mutabık kaldığımız konuları ciddiyetle takip ettiğimizi gösteriyor. Bugün Türkiye Ticaret Bakanı ve değerli ekibi ile benim ve arkadaşlarımın bir araya geldiği toplantıda hem daha önce alınan mutabakatların üzerinden bir daha geçip kararlılığımıza vurgu yaptık hem de daha önce öngörülmüş 30 milyon dolarlık ticaret hacminin zeminine bir kez daha geçtik. Bugün görüşmelerimizde, bahsi geçen vizyonların önündeki engellerin kaldırılması konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

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