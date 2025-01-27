MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İmamoğlu’na tepki: Hem siyasi hem de hukuki darboğazdadır

MHP Genel Başkanı Devlet İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun, bugün her alan ve kesimden aktörlerin yer aldığı bir basın toplantısı düzenlediğini belirten Bahçeli, açıklamasında, "Mezkur toplantıda üst perdeden konuşmasının yanı sıra, ülkenin bilirkişisi pozları vermiş, Sayın Cumhurbaşkanı'mız dahil yargıya, siyasete ve aklına esen her kişi ve kuruma abuk sabuk laflar etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak taşıdığı sorumlulukları yok sayarak, üstüne vazife olmayan, görev ve yetki sahasında bulunmayan konu başlıkları hakkında talihsiz ve tabansız değerlendirmelerle havanda su dövmüştür." ifadelerine yer verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Bahçeli, "Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu, maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür. Kendi aklı yerine başkalarının aklını rehber edinmesi bir yana İstanbul şehremini görevini layıkıyla yapamadığını itiraf edememiş, sancılı ve zor dönemlerde İstanbul'u niçin yüzüstü bıraktığını açıklayacak cesareti bir kez daha gösterememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Foto: AA)

"ORTADA BİR SUÇ VARSA, BEDELİ HUKUK ÖNÜNDE MUTLAKA ÖDENECEKTİR"

İmamoğlu'nun felaket dönemlerinde "tatil" hakkını kullandığını, siyasi ahlak ve etik ihlalinde eşik ve sınır tanımadığının herkesin ve özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların malumu olduğu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Hiç kuşku yok ki İstanbul'un yıllarını çalan bu şahsın sorumluluktan kaçışı, makul ve meşru eleştirileri sözde hukuk ve sistem sorununa bağlaması asla doğru ve masum görülemeyecektir. Özellikle hatırlatırım ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Dahası ne rejim ne de sistem sorunu söz konusudur. Gerçek bağlamından koparılmış demokrasinin ve demokratik hakların ardına saklanıp, milletimizin tertemiz irade ve tercihiyle yönetim hayatımıza giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve yüzde 52 oyla cumhurun başı seçilen Sayın Cumhurbaşkanı'mızı sorgulamaya kalkışmak potansiyel bir hazımsızlığın ve antidemokrat siyasi zihniyetin suçüstü halinden başka bir şey değildir. Anlaşılan İmamoğlu hem siyasi hem de hukuki darboğazdadır ve telaşlanması da bundandır.

Ancak bağımsız ve tarafsız yargı, İmamoğlu'yla birlikte yanında yöresinde yuvalanmış çıkarcı yoldaşlarının nerede olurlarsa olsunlar takibindedir, MHP ve Cumhur İttifakı düşmanlığı yapanların yalanlarına, yönlendirmelerine de boyun eğmeyecektir. Ortada bir suç varsa, bedeli hukuk önünde mutlaka ödenecektir. Aksi halde endişeye zaten gerek de yoktur."