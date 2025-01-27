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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verecek

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Giriş: 27.01.2025 11:46 Güncelleme: 27.01.2025 16:19
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugünkü basın toplantısındaki konuşması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı. Savcılık, İmamoğlu'nu cuma günü saat 09.00'da ifadeye çağırdı. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

"ADLİ YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği tespit edildi.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak, soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği bildirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

"BU KİRLİ DÜZENİN PARÇASI OLAN, YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilirkişinin, İBB başkanı tarafından kamuoyu önüne atılarak siyasi hesaplaşmaların parçası haline getirilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir" dedi.

AK Parti'li Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilirkişinin, İBB başkanı tarafından kamuoyu önüne atılarak siyasi hesaplaşmaların parçası haline getirilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir. Bu tutum hem adaletin tarafsızlığını zedelemiş hem de yargı üzerinde baskı kurma girişimini açıkça ortaya koymuştur. Yapılan basın toplantısında ısmarlama sorularla hukuksuzluğun normalleştirilmesi, ardından bir gazetecinin hedef gösterilen bilirkişiyi gizlice ses kaydına alıp bunu kamuoyuna servis etmesi, gazetecilik meslek ilkelerinin çiğnenmesinin yanı sıra tam bir hukuksuzluktur. Fondaş medyanın siyasi ajandalara hizmet ederek bu tür etik dışı yöntemleri savunması, kirli bir düzenin göstergesi olmuştur" dedi.

Hamza Dağ, "Hukuk önünde hesap vermekten korkanlar, adalet mekanizmasını baskı altına almayı kendilerine bir yol bellemiştir. Hedef göstermelerle, gizli planlarla ve medya manipülasyonlarıyla kimse adaletten kaçamayacak, her türlü algı ve manipülasyona rağmen adalet yerini bulacaktır. Bu kirli düzenin bir parçası olan herkes, yargı önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İFADE VERECEK

Öte yandan İstanbul Başsavcılığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cuma günü saat 09.00'da ifadeye çağırdı.

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