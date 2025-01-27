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Başkan Erdoğan Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan'ı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 15:44
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Başkan Erdoğan Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan’ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri kabul etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan'ı kabul etti | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan'ı kabul etti | Fotoğraf: AA

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı kabulün ardından Ankara'ya hareket etti.

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Başkan Erdoğan Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan’ı kabul etti Başkan Erdoğan Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan’ı kabul etti Başkan Erdoğan Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan’ı kabul etti
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