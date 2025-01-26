Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ocak ayı içerisinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 314,58 gram sentetik kannabinoid maddesi, 141,6 gram sıvılaştırılmış sentetik kannabinoid ham maddesi, 668,7 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 52,8 gram esrar maddesi, 50,86 gram esrar tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ateşli silah ve 24 adet fişek ele geçirildi.