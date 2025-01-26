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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.01.2025 21:25
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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ocak ayı içerisinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 314,58 gram sentetik kannabinoid maddesi, 141,6 gram sıvılaştırılmış sentetik kannabinoid ham maddesi, 668,7 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 52,8 gram esrar maddesi, 50,86 gram esrar tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ateşli silah ve 24 adet fişek ele geçirildi.

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltıAdıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Operasyonda 30 zanlı gözaltına alındı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 zanlıdan 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

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