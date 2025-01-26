Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandiline ilişkin yayımladığı mesajda tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek 'Peygamber Efendimizin makamıâlâya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandiline ilişkin yayımladığı mesajda "Peygamber Efendimizin makamıâlâya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum" dedi.
"GECEMİZ MÜBAREK OLSUN"
Başkan Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşımda İslam aleminin kandili tebrik edildi. Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamıâlâya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."
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