Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

"GECEMİZ MÜBAREK OLSUN"

Başkan Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşımda İslam aleminin kandili tebrik edildi. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamıâlâya ulaştığı sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."