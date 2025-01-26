Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin sosyal medya hesapları üzerinden Miraç Kandili'ni kutladı. Bahçeli, yer alan paylaşımda Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili tebrik ederken paylaşımının devamında şu sözlere yer verdi.

"Manevi bir mucizenin tecelli ettiği bu kutlu gecenin birlik ve beraberliğin, huzur ve esenliğin, barış ve kardeşliğin yükselişine vesile olmasının yegane dileğimdir.

Miraç'ın muazzam mirasını hakkıyla özümseme ve önümüzü aydınlatması temennisiyle; Aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadeleri kullanıldı.