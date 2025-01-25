Irak ve Suriye’de 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.



Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bir diğer operasyon haberi ise Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'nden geldi. Burada belirlenen üç PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Milli Savumna Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." denildi.