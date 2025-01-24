Resmi Gazete'de yayımlandı! Afyonkarahisar'da emniyet müdürü değişti
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Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı ve yerine ise Ahmet Birtan Erol atandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı yerine Ahmet Birtan Erol atandı.
Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarında, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı ve bu suretle boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol atandı." İfadeleri yer aldı.