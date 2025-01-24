Resmi Gazete’de yayımlandı! Afyonkarahisar’da emniyet müdürü değişti

Afyonkarahisar'da emniyet müdürü değişti!

AHMET BİRTAN EROL KİMDİR?

Ahmet Birtan Erol, 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı biliniyor. Ahmet Birtan Erol, 28 Mayıs 2019 tarihinden itibaren TBMM Koruma Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.