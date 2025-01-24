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Resmi Gazete'de yayımlandı! Afyonkarahisar'da emniyet müdürü değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 00:42 Güncelleme: 24.01.2025 01:38
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Afyonkarahisar’da emniyet müdürü değişti

Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı ve yerine ise Ahmet Birtan Erol atandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı yerine Ahmet Birtan Erol atandı.

Afyonkarahisar'da emniyet müdürü değişti Afyonkarahisar'da emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarında, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı ve bu suretle boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol atandı." İfadeleri yer aldı.

Afyonkarahisar'da emniyet müdürü değişti!Afyonkarahisar'da emniyet müdürü değişti!

AHMET BİRTAN EROL KİMDİR?

Ahmet Birtan Erol, 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı biliniyor. Ahmet Birtan Erol, 28 Mayıs 2019 tarihinden itibaren TBMM Koruma Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! Afyonkarahisar’da emniyet müdürü değişti Resmi Gazete’de yayımlandı! Afyonkarahisar’da emniyet müdürü değişti Resmi Gazete’de yayımlandı! Afyonkarahisar’da emniyet müdürü değişti
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