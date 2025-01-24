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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB ile kritik temas

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 14:02
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan AB ile kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.

BAKANLIK HESABINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile görüştü" denildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan AB ile kritik temas Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan AB ile kritik temas Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan AB ile kritik temas
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