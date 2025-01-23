Terörle bağlantısı ortaya çıktı! Fırat Epözdemir havalimanında gözaltına alındı

İstanbul 1 Nolu Baro'nun yönetiminde bulunan avukat Fırat Epözdemir'in terör örgütüyle bağlantısı ortayla çıktı ve havalimanında gözaltına alındı.

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele devam ederken örgütle bağlantısı olanların tespiti için de çalışmalar sürüyor.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLER DE BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı aynı zamanda İstanbul 1 Nolu Bora yönetim kurulunda yer alan Fırat Epözdemir'in örgüt bağlantısı olduğu tespit edildi. Fırat Özdemir'in örgütün altyapılanması HDK (Halkların Demokratik Kongresi) mensubu olduğuna dair örgüt arşivden ele geçirilen verilerde 2015 yılında oluşturulan "DİREN CİZRE" isimli whatsapp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simge eden yeşil sarı kırmızı renklerden müteşekkil bez parçasıyla fotoğrafı tespit edilen Epözdemir soruşturma kapsamında bugün İstanbul Havalimanın'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve ofisinde aramala çalışmaları devam ediyor.