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Terör örgütü PKK ne zaman tasfiye olacak? DEM Parti'den 2. görüşme sonrası açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 15:01 Güncelleme: 23.01.2025 15:14
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Terör örgütü PKK ne zaman tasfiye olacak? DEM Parti’den 2. görüşme sonrası açıklama

Türkiye'de terörün bitirilmesiyle ilgili atılan adımın ardından İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamada, 'Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.' denildi.

Türkiye 40 yıllık terör belasını defetmek için samimi bir şekilde kollarını sıvadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" ve "İç cepheyi güçlendirelim" mesajlarının ardından MHP lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısıyla başlayan dönem kritik bir aşamaya geldi.

İmralı'dan sonra TBMM'yi bilgilendiren ve rotayı Edirne ile Kandıra'ya kıran DEM Parti heyeti yeniden İmralı'ya gitti. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti heyeti ikinci görüşme sonrası yaptığı açıklamada sürecin sürdüğünü ifade etti (A Haber arşiv)DEM Parti heyeti ikinci görüşme sonrası yaptığı açıklamada sürecin sürdüğünü ifade etti (A Haber arşiv)

İKİNCİ GÖRÜŞME SONRASI YAZILI AÇIKLAMA
Heyetten Öcalan'la yapılan ikinci görüşme sonrası yazılı açıklama geldi. "DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdik" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Görüşmede, Öcalan öncelikle Bolu'da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir. Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur" denildi.

DEM Parti heyeti İmralı ile ilk görüşme sonrası Meclis'te ziyaretlerde bulunmuştu (A Haber arşiv)DEM Parti heyeti İmralı ile ilk görüşme sonrası Meclis'te ziyaretlerde bulunmuştu (A Haber arşiv)

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam ettiği ifade edilirken, "Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Teröristbaşı Öcalan, yeğeni Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede ʺÇağrı yapmaya hazırım.ʺ demişti (A Haber arşiv)Teröristbaşı Öcalan, yeğeni Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede ʺÇağrı yapmaya hazırım.ʺ demişti (A Haber arşiv)

TERÖRİSTBAŞI "ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM" DEMİŞTİ
Teröristbaşı Abdullah Öcalan, yeğeni Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı vermişti.

Daha sonra Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetiyle görüşen Öcalan, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yapmıştı.

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