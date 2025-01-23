Terör örgütü PKK ne zaman tasfiye olacak? DEM Parti’den 2. görüşme sonrası açıklama

Teröristbaşı Öcalan, yeğeni Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede ʺÇağrı yapmaya hazırım.ʺ demişti (A Haber arşiv)

TERÖRİSTBAŞI "ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM" DEMİŞTİ

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, yeğeni Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı vermişti.



Daha sonra Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetiyle görüşen Öcalan, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yapmıştı.