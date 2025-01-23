Beşiktaş’ın yeni belediye başkanı belli oldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 13 Ocak'ta gözaltına alınmış, 17 Ocak'ta da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Belediye meclis üyeleri, bugün saat 14.00'te Akpolat'ın yerine belediye başkan vekili seçmek için toplandı. Yapılan seçimde Ömer Rasim Şişman belediye başkan vekilliğine seçildi.

ÖMER RASİM ŞİŞMAN KİMDİR?

Ömer Rasim Şişman, üniversite yıllarında Genç Sosyal Bilimciler Derneği'nde kurucu yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Şişman, Siyaset kulübü kurucu başkanlığı ve Öğrenci Kulüpleri Birliği başkanlığı görevlerinde bulundu. Şişman, Genç Sosyal Demokratlar Platformu yürütme kurulu üyeliği ve Haliç Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği Başkanlığı görevlerinde de bulundu.