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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den kritik temas

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 12:48 Güncelleme: 23.01.2025 12:57
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den kritik temas

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani'yi kabul etti. Bakanlık, konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani'yi kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani'yi kabul etti." ifadesine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den kritik temas Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den kritik temas Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den kritik temas
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