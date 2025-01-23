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Kartalkaya'daki otel yangınında cesur doktorun hikayesi yürek dağladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 14:14
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Kartalkaya’daki otel yangınında cesur doktorun hikayesi yürek dağladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın Türkiye'yi derinden sarstı. Yaşanan felakette 78 kişi hayatını kaybederken, otelde mahsur kalanları kurtarmak için canını hiçe sayan genç doktordan geriye fedakarlık hikayesi kaldı.

238 kişinin tatil için gittiği Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da, geçtiğimiz gün gece saat 03:30 sıralarında çıkan Grand Kartal Otel'deki yangın felaketinden geriye hayatını kaybedenlerin acı hatıraları kaldı. 12 katlı ahşap yapının restoran bölümünden başladığı belirtilen yangında, tatilcilerin canlarını kurtarmak için camlardan atladığı ve yardım çığlıklarıyla kurtarılmayı bekledikleri görüntüleri haberimizde yer vermiştik. Otelde ihmaller tartışılmaya devam ederken yangının çıktığı anlarda çevredekilerin yaşadıkları o korku dolu anlar ise gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne neden olan Grand Kartal Otel (AA) Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne neden olan Grand Kartal Otel (AA)

GENÇ DOKTORUN FEDAKARLIK ÖYKÜSÜ

Sabah'ın haberine göre Grand Kartal Otel'de konaklayan ve yangının çıktığı anlarda canını ortaya koyan genç doktorun hikayesi yürekleri dağladı. Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay'ın tıp fakültesinde öğrenim gören oğlu Yiğit Gençbay, otelde yangının çıktığı anlarda mahsur kalan diğer tatilcileri kurtarabilmek için canını ortaya koydu. Genç doktor Gençbay, saat 02:30 sıralarında yangın fark ederek camdan atlayarak kurtuldu. Ardından içeride mahsur kalan birçok insanı kurtarabilmek için kayak eğitmenleriyle birlikte tekrar otele girerek insanları kurtarmaya çalıştı.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında genç doktor Yiğit Gençbay, otelde mahsur kalanları kurtarırken hayatını kaybetti (Sabah) Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında genç doktor Yiğit Gençbay, otelde mahsur kalanları kurtarırken hayatını kaybetti (Sabah)

HAYATINI KAYBETTİ

Yiğit Gençbay, yangın anında otelden kaçmaya çalışan vatandaşları kurtarmaya çalışırken bir süre sonra yoğun dumandan etkilenerek alevlerin arasında fenalaştı. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Gençbay, oteldeki yangında hayatını kaybetti. Doktorun cenazesi Türk Konut Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakip toprağa verildi.

Cenazeye Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, siyaset, yargı ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı.

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Kartalkaya’daki otel yangınında cesur doktorun hikayesi yürek dağladı Kartalkaya’daki otel yangınında cesur doktorun hikayesi yürek dağladı Kartalkaya’daki otel yangınında cesur doktorun hikayesi yürek dağladı
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