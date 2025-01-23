Kartalkaya’daki otel yangınında cesur doktorun hikayesi yürek dağladı

238 kişinin tatil için gittiği Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da, geçtiğimiz gün gece saat 03:30 sıralarında çıkan Grand Kartal Otel'deki yangın felaketinden geriye hayatını kaybedenlerin acı hatıraları kaldı. 12 katlı ahşap yapının restoran bölümünden başladığı belirtilen yangında, tatilcilerin canlarını kurtarmak için camlardan atladığı ve yardım çığlıklarıyla kurtarılmayı bekledikleri görüntüleri haberimizde yer vermiştik. Otelde ihmaller tartışılmaya devam ederken yangının çıktığı anlarda çevredekilerin yaşadıkları o korku dolu anlar ise gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.