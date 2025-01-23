MSB’den kışlasız bedelli askerlik iddiasına yanıt: Çalışma bulunmamakta! | TSK’nın Suriye’deki varlığı: Farklı bölgelerde görevlendirme olabilir

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GAZZE'DE ATEŞKES

Aktürk, Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına hassasiyetle riayet edilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasını temenni ettiklerini belirten Aktürk, "Aylardır zulme uğrayan Gazze'ye, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde ulaştırılması; iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılması konusunda uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an evvel yerine getirmelidir. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 16 Ocak'ta Moğolistan Savunma Bakanı ile bir araya geldiğini, ardından Abu Dabi Büyükelçisini, 17 Ocak'ta ise Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiğini söyledi.

Bakan Güler'in diğer temasları hakkında da bilgi veren Aktürk, şöyle devam etti:

"20 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Slovakya Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat eden Sayın Bakanımız, ayrıca mevkidaşı ile 'Türkiye-Slovakya Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzalamıştır. Sayın Bakanımız bugün de sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanını kabul edecektir. 15-17 Ocak tarihleri arasında Belçika'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılan Sayın Genelkurmay Başkanımız, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve birçok ülkenin Genelkurmay Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. 20 Ocak'ta Umman Deniz Kuvvetleri Komutanını kabul eden Sayın Genelkurmay Başkanımız, bugün de Libya Genelkurmay Başkanını ağırlayacaktır. Kara Kuvvetleri Komutanımız bugün Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ile bir araya gelecektir. Deniz Kuvvetleri Komutanımız, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Umman Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet ile 20 Ocak'ta görüşmüştür."

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğini belirtti.

Eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin detay ve tarihlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 20 Ocak'ta, Kars'ta başlayan ve 10'u fiili, 6'sı gözlemci olmak üzere toplam 16 ülkenin yer aldığı Kış-2025 Tatbikatı ile, Almanya'da düzenlenen Dynamic Mirage-2025 NATO Deniz Eğitimi Simülasyon Tatbikatı devam etmektedir. Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 7'nci kez komuta edilen ve Aden Körfezi'nde deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı görev yapan Birleşik Görev Kuvveti-151'in (Combined Task Force-CTF-151) komutası 22 Ocak'ta Bahreyn'de düzenlenen törenle Pakistan'a devredilmiştir. Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRUNTİ gemisi tarafından NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında 24-26 Ocak tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilecektir. 20 Ocak'ta muharip ve destek uçaklarımızın katılımı ile Akdeniz'de, 21 Ocak'ta ise Karadeniz'de eğitim uçuşu yapılmıştır. 22 Ocak'ta Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen uçuş görevinin, yarın da icra edilmesi planlanmaktadır. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 28 Ocak'ta Romanya hava sahasında icra edilecek Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı faaliyetine 2 adet F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanacaktır."

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE VE İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası alanda insani yardım faaliyetleri başta olmak üzere doğal afetlerle mücadeleye destek vermeye devam ettiğini belirterek, "Polonya'nın Krosnowice bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yardıma giden 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı unsurlarımız tarafından Biala Ladecka Nehri üzerine 37 metre uzunluğunda panel köprü kurulumu tamamlanmıştır." dedi.

SAVUNMA SANAYİ İLE ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Aktürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle, Silahlı Kuvvetlerin her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmakta olduğunu vurguladı.

Aktürk bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri, yeni nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüsü, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR O) ve modern piyade tüfeğinin (MPT-76 MH) envantere alındığı bilgisini verdi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, 2 Ocak'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının 27 Ocak'a, 9 Ocak'ta başlayan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini" başvurularının ise 29 Ocak'a kadar yapılabileceğini hatırlattı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5'inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasıyla ilgili soruları yanıtlayan kaynaklar, şunları anlattı:

"GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir. Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar."