Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama: Birkaç saat içinde mutabık kalabiliyorlar

Başkan Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE MUTABIK KALABİLİYORLAR"

Putin-Erdoğan telefon görüşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Böyle bir görüşme henüz planlanmış değil, ancak Putin ve Erdoğan görüşme konusunda birkaç saat içinde mutabık kalabiliyor, dolayısıyla gerekirse görüşme gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.