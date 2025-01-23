Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama: Birkaç saat içinde mutabık kalabiliyorlar
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bir gazetecinin 'Erdoğan-Putin görüşmesi olacak mı?' sorusuna yönelik 'Henüz planlanmış bir görüşme yok ancak Putin ve Erdoğan görüşme konusunda birkaç saat içinde mutabık kalabiliyor. Eğer gerekirse görüşürler.” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan daha önce Putin ile Slovakya'ya doğalgaz tedariki konusunda görüşmeyi planladığını söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin konuştu.
ERDOĞAN-PUTIN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?
Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen telefon görüşmesinin birkaç saat içinde organize edilebileceğini söyledi.
Erdoğan daha önce Putin ile Slovakya'ya doğalgaz tedariki konusunda görüşmeyi planladığını söylemişti.
"BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE MUTABIK KALABİLİYORLAR"
Putin-Erdoğan telefon görüşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Böyle bir görüşme henüz planlanmış değil, ancak Putin ve Erdoğan görüşme konusunda birkaç saat içinde mutabık kalabiliyor, dolayısıyla gerekirse görüşme gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
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