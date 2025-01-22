Başkan Erdoğan’dan vefat eden AK Partili İyimayalı’nın ailesine ziyaret!

AK Parti 23, 24 ve 26. dönem Ankara milletvekili Amasyalı Ahmet İyimaya 9 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İyimayalı'nın vefatına ilişkin yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verilmişti:

"AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin."