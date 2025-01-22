Bakan Fidan’dan Romanyalı mevkidaşına tebrik!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile telefon görüşmesi yaptı.

BAKAN FİDAN'DAN TEBRİK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hurezeanu ile telefonda görüştü. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Fidan görevine yeni başlayan mevkidaşı Hurezeanu'yu tebrik etti.