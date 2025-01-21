Gaziantep'te 18 Ocak günü Şahinbey ilçesinde husumetli gençlerin kavgası acı bitti. İddiaya göre Fırat Mahallesi'nde Osman Çiçek (29) isimli genç, husumetli olduğu 4 şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çiçek'i ağır yaralayan saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle ağır yaralanarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Osman Çiçek (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından Osman Çiçek'in yakınları cenazeyi teslim aldı. Cenaze ilçedeki Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.

KAÇAK 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Osman Çiçek'in (29) ölümü üzerine polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışma sonucunda bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen M.A.Ç., H.M.Ç., H.Ç. ve Y.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. 4 şüpheli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.