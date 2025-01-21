Her tavsiyesi ve beslenme şekilleriyle gündemde çarpıcı açıklamalarda bulunan iç hastalıklar ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz haftalarda eski hastasına uyguladığı iddia edilen hatalı tıbbi uygulama ile başı dertte... Eski hastasının ölümüyle ilgili hakkında soruşturma başlatılan Karatay, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul'da 2024 yılında İbrahim Ethem Ceyhun Ülker isimli hastanın kalp damarlarında yüzde 85-90 oranında tıkanıklık tespit edilmesinin ardından bypass ameliyatı olması gerektiği söylendi. Ülker, 2016 yılında iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a başvurdu. Hastaya ameliyata gerek olmadığını şeker hastası olduğunu söyleyen Karatay, tüm ilaçları bırakarak 'bol tuz' tüketmesini önerdi. Canan Karatay'ın tedavi önerisinin ardından, böbrek yetmezliği tanısı konularak böbrek nakli olmak zorunda kalan İbrahim Ethem Ceyhun Ülker'e daha sonra da kanser teşhisi konuldu. 8 Kasım 2024 tarihine kadar kanser tedavisi gören Ülker, hayatını kaybetti.

Böbrek yetmezliği tanısı konulduğu sürede İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Prof. Dr. Canan Karatay ve o dönem çalıştığı hastaneden suç duyurusunda bulundu. Canan Karatay hakkında 'meslekten men' suçlamasıyla dava açıldı. Duruşma Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. Ön inceleme duruşmasında davalı Canan Karatay ve taraf avukatları hazır bulundu.