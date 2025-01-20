Türkiye-Slovakya arasında üç anlaşma ve ortak bildiri imzalandı
Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile iletişim, kültür ve askeri alanlarda çeşitli işbirliklerini içeren üç önemli anlaşma imzalandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Robert Fico, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasında gerçekleştirilen anlaşmaların imza törenine katıldı.
Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Fico tarafından imzalanırken, Erdoğan ve Fico huzurunda üç anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Hükümet Ofisi Arasında Basın ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2025-2029 Yıllarına İlişkin Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması."
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