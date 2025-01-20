20 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Türkiye-Slovakya arasında üç anlaşma ve ortak bildiri imzalandı

Türkiye-Slovakya arasında üç anlaşma ve ortak bildiri imzalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 21:40
ABONE OL
Türkiye-Slovakya arasında üç anlaşma ve ortak bildiri imzalandı

Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile iletişim, kültür ve askeri alanlarda çeşitli işbirliklerini içeren üç önemli anlaşma imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Robert Fico, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasında gerçekleştirilen anlaşmaların imza törenine katıldı.

Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ile 3 anlaşma imzalandıTürkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ile 3 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Slovakya arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Slovakya Başbakanı Fico tarafından imzalanırken, Erdoğan ve Fico huzurunda üç anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Hükümet Ofisi Arasında Basın ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2025-2029 Yıllarına İlişkin Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması."

Erdoğan uluslararası bir siyasi aktörErdoğan uluslararası bir siyasi aktör "ERDOĞAN ULUSLARARASI BİR SİYASİ AKTÖR"
Türkiye aracılık yaparsa barış gerçekçi olurTürkiye aracılık yaparsa barış gerçekçi olur "TÜRKİYE ARACILIK YAPARSA BARIŞ GERÇEKÇİ OLUR"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye-Slovakya arasında üç anlaşma ve ortak bildiri imzalandı Türkiye-Slovakya arasında üç anlaşma ve ortak bildiri imzalandı Türkiye-Slovakya arasında üç anlaşma ve ortak bildiri imzalandı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör