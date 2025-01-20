Slovakya Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşıladı.

Konuk Başbakan Fico'nun içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Fico'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.



Başkan Erdoğan, Fico'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Fico'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Fico, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.



Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Fico, merdivenlerde Türkiye ve Slovakya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.