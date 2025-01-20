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Slovakya Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 15:32 Güncelleme: 20.01.2025 16:38
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Slovakya Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma temposu devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşıladı. Ziyaret kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşıladı.

SLOVAKYA BAŞBAKANI ANKARA'DA!

Konuk Başbakan Fico'nun içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Fico'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Fico'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Fico'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Fico, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Fico, merdivenlerde Türkiye ve Slovakya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Başkan Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladıBaşkan Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladı

DERİN İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMİ

İkili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmede Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladıBaşkan Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladı

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

İki isim görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Akşam saatlerinde ise Fico onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

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Slovakya Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı Slovakya Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı Slovakya Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
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