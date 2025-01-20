Ankara’da Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 18 Eylül'de Ankara'da yapılacak toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

İlk kez düzenlenecek Güvenlik Mekanizması toplantısı, iki ülke kurumları arasında terörizm konularındaki işbirliğinin geliştirilmesi bakımından özel önem taşıyor.

Görüşmelerde, yol haritası çerçevesinde, başta terörizmle mücadele olmak üzere, güvenlik alanındaki işbirliğinin ele alınması beklenirken, bu bağlamda, özellikle PKK/PYD/YPG ve FETÖ terör örgütleri bağlamında ilave adımlar atılması hedefleniyor.

Öte yandan Bakan Fidan'ın İsveçli mevkidaşı Stenergard ile yapacağı görüşmelerde, ikili konular ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması da bekleniyor.