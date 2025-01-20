Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan diplomasi trafiği! Türk Yatırım Fonu Başkanı Amreyev'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Sayın Amreyev ile görüşmemizde Türk Yatırım Fonunun işleyişi ve önümüzdeki dönem projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Amreyev'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı