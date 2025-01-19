Türksat 6A şubatta tamamen devrede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kısa süre önce daimi yörüngesine yerleşen Türksat 6A uydusunu şubat ayında tamamen devreye alacaklarını belirtti.



Uraloğlu, AA muhabirine, haberleşme alanında yapılan çalışmalar ile bu yıl yürütülecek ulaştırma projelerini anlattı.



Türksat 6A'nın kısa süre önce daimi yörüngesine yerleştiğini anımsatan Uraloğlu, "Türkiye olarak 5 uyduyla dünyada 3,5 milyar insanımızı kapsıyor ve onlara hizmet satıyoruz. Türksat 6A ile buna 4 ülke daha eklenecek. Buralarla ilgili pazarlama çalışmalarımız başladı, oralara da hizmet satacağız. Burada en kıymetli olan şey, sivil ve askeri haberleşmenin, televizyon yayıncılığının çok daha güvenli şekilde ve emin olduğumuz şartlarda yapılmasını sağlamış olmamız. Türksat 6A'yı her şeyiyle şubatta devreye alacağız." ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, 5G ihalesini yıl içinde yapacaklarını ve bu hizmetin 2026'da kullanılmaya başlanacağını bildirerek, Türkiye'de 34 lokasyonda 5G'nin deneyimlendiğini kaydetti.