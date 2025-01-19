Talimat elebaşı Gülen’den! FETÖ firarisi imam itiraf etti: Soruları çaldık

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FETÖ elebaşının, o sırada etrafındakilere, örgütün yetiştirdiği öğrencilere "çok özel şartlar ve mahrem okullarla" ilgili cevaz verdiğini söylediğini kaydeden Antepli, Gülen'in "Ben her soruyu çalın, her sınavın sonucunu arkadaşlara verin. Böyle bir şey demedim" dediğini aktardı.

Antepli, örgütün kendi içinde 15 Temmuz öncesi "ahlaki bir erozyona maruz kaldığını" vurgulayarak, "Balık baştan koktu. İdari yapıdaki ahlaksızlıklarla biz zaten 15 Temmuz sürecine geldik." diye konuştu.