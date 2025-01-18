Savunmada yeni dönem: KIZILELMA ses hızına yaklaşıyor

Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı. Test sırasında sistem tanımlama faaliyetleri de başarılı bir şekilde tamamlanırken, proje kapsamındaki geliştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

YENİ NESİL GELİŞTİRMELER VE GÜÇLÜ PERFORMANS

Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi olan TC-ÖZB3, önceki modellerden elde edilen tecrübelerle önemli iyileştirmelere tabi tutuldu. Yapısal güçlendirmeler, aviyonik sistem geliştirmeleri ve yeni art yakıcılı motor entegre edilerek ses hızına yaklaşacak bir performans sağlandı. Ayrıca aerodinamik iyileştirmeler sayesinde uçağın yüksek hızda manevra kabiliyeti artırıldı.

HAVACILIK TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI

Bayraktar KIZILELMA, 2023'te düzenlenen TEKNOFEST etkinliklerinde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gibi insanlı savaş jetleriyle gerçekleştirdiği formasyon uçuşlarıyla dünya havacılık tarihinde ilklere imza attı. Bu konsept uçuşlar, geleceğin hava muharebesine yön verecek stratejik adımlar olarak kaydedildi.

BAYRAKTAR KIZILELMA (İHA)

STRATEJİK ROL: KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ

Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'nin inşa ettiği TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, insansız savaş uçağının denizaşırı görevlerde kritik bir rol üstlenmesini sağlayarak Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir katkı sunacak.

BAYKAR: SAVUNMA SANAYİNDE İHRACAT LİDERİ

Baykar, geliştirdiği tüm projelerde yüzde 100 öz kaynak kullanan ve ihracattan elde ettiği gelirlerle büyüyen bir firma olarak savunma sanayinde fark yaratmaya devam ediyor. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren firma, dünya insansız hava aracı ihracat pazarında lider konumda bulunuyor. Halihazırda Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA için toplam 35 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Bayraktar KIZILELMA'nın test ve geliştirme süreci başarıyla ilerlerken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme hamlesine katkı sağlayan bu proje, küresel arenada ses getirmeye devam ediyor.