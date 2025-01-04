Köstebek polislere 20 yıla kadar hapis istemi! FETÖ’cü Cevheri Güner’e bilgi sızdırmışlardı | e-posta oyunu ortaya çıktı

FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu Cevheri Güven

'GİZLİLİK KARARLARI İHLAL EDİLDİ'

İddianamede, olay tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan Kerem Gökay Öner, Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Murat Çelik ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında dosyadaki evrakları aleniyet kazanmadan başkaca kişilerle paylaşılarak yürüttükleri soruşturma kapsamında soruşturmanın taraflarına karşı gizli tutulması gereken karar ve bunlar ile ilgili tedbirlere ilişkin olan gizlilik kararlarını ihlal ettikleri anlatıldı.

'MESAJLAR SİLİNMİŞ'

Serkan Dinçer'in dijital materyallerinden Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin evrakların çıktığı, söz konusu soruşturmanın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Cevheri Güven'in yayınladığı videoların incelenmesinin yapıldığı iddianamede, Dinçer'in dijital materyal içeriklerinden elde edilen Ayhan Bora Kaplan'a ait ifade tutanağının ve eklerinin aynen yayınlandığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesini alan polis memurunun tanık sıfatıyla ifadesi alındı. İfadenin tek imzalı nüshasının sadece şüpheli Murat Çelik'e verildiği belirlenirken, iddianamede Ayhan Bora Kaplan'ın savunmasını normalde suç örgütleri büro amirliğinde görevli personelin alması gerekirken Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğinde çalışan personelin alması, bu yönde özel görevlendirme yapılmış olması ve bu uygulamanın daha önce geçekleştirilen bir uygulama olmaması şüphelilerin atılı suçu işleme kasıtlarını ortaya koyduğu anlatıldı.