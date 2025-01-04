Köstebek polislere 20 yıla kadar hapis istemi! FETÖ’cü Cevheri Güner’e bilgi sızdırmışlardı | e-posta oyunu ortaya çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven’e bilgi ve belge sağlayan bir polis ile eski emniyetçiler hakkında iddianame hazırladı. İddianamede polis memuru Serkan Dinçer’in, Güven’e belgeleri nasıl aktardığı adım adım anlatıldı.
Ankara Emniyetinde görev yaparken Cevheri Güven'e bilgi sızdırdığı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan polis memuru Serkan Dinçer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık Serkan Dinçer hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıl, Ankara eski Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'Gizliliği ihlali' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından toplam 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü güdümünde paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında 'Zahir Çamlıca' isimli sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan şahıslara yönelik provokatör paylaşımlarına benzer paylaşımlar yapıldığı, paylaşımların altına da Cevheri Güven'e ait sosyal medya hesabının etiketlenerek tekrar dolaşıma dahil edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tespit içeriğinin incelenmesi sonucunda söz konusu sosyal medya hesabının Serkan Dinçer tarafından kullanıldığının belirlendiği, bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede Dinçer'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem görmüş olan, haklarında yakalama kararı bulunan, örgüt ile iltisakları nedeniyle kamu görevinden ihraç edilmiş ve Bylock kullanıcısı olan kişilerle birlikte yolculuk ve konaklama birlikteliklerinin bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.
BELGELERİ CEVHERİ GÜVEN'LE PAYLAŞTI
İddianamede, 'Zahir Çamlıca' isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşım içeriklerinin incelemesi yer alırken detaylar da ortaya çıktı. İçeriklerde paylaşımların birçoğunda firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in kullandığı sosyal medya hesabının etiketlendiği ve iki hesaptaki paylaşım içeriklerinde paralellik söz konusu olduğu kaydedildi. İçeriklerde, 'Zahir Çamlıca' isimli hesaptan Cevheri Güven'in hesabı üzerinden paylaşılan paylaşımların altına yorumlar yazıldığı aktarıldı. İddianamede, Cevheri Güven tarafından yayınlanan video içeriklerinde yer alan konuların genel olarak Serkan Dinçer'in emniyette çalıştığı döneme ilişkin görev tanımı ile uyumlu konular olduğu, Güven tarafından YouTube kanalında yapılan video paylaşımlarında geçen iddiaların Serkan Dinçer tarafından Cevheri Güven ile paylaşılmış olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
BELGE VE BİLGİLER BİREBİR AYNI
Öte yandan Dinçer'in cep telefonunda yapılan incelemelerde mesajlarda, dosyalarda ve fotoğraflar bulunan belge ve bilgilerin, Cevheri Güven'in yayınları belge ve bilgilerle birebir aynı olduğu ortaya çıktı. Dinçer'in telefonunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfadan mütevellit evrakların taranmış halinin Dinçer'in mail hesabına gönderildiği, taranmış evrakların 'cevheri...@gmail.com' e-posta adresli Google kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve Dinçer tarafından kullanılan e posta ile paylaşıldığı kaydedildi. 'cevheri....@gmail.com' isimli e-postanın da Dinçer'e ait olduğu tespit edildi.
KURUMLARI İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN BELGE
İddianamede Dinçer hakkında yapılan değerlendirmede, örgüt hiyerarşik yapısına dahil olduğu, dijital materyal içeriklerinde yapılan tespitler ile irtibatlarında örgüt tarafından belirlenen gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun hareket ettiği, örgütün yapı ve niteliğinden haberdar olmasına karşın örgüte olan örgütsel bağlılığını devam ettirdiği kaydedildi. Öte yandan Dinçer'in, FETÖ'cü Cevheri Güven'in devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak, kurumların çalışmalarını provoke etmek ve terör örgütü mensuplarının örgüte bağlılıklarını canlı tutmak eksenli çekmiş olduğu videolarına, Dinçer'in bilgi ve belge göndererek katkı sağladığı anlatıldı.
'GİZLİLİK KARARLARI İHLAL EDİLDİ'
İddianamede, olay tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan Kerem Gökay Öner, Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Murat Çelik ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında dosyadaki evrakları aleniyet kazanmadan başkaca kişilerle paylaşılarak yürüttükleri soruşturma kapsamında soruşturmanın taraflarına karşı gizli tutulması gereken karar ve bunlar ile ilgili tedbirlere ilişkin olan gizlilik kararlarını ihlal ettikleri anlatıldı.
'MESAJLAR SİLİNMİŞ'
Serkan Dinçer'in dijital materyallerinden Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin evrakların çıktığı, söz konusu soruşturmanın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Cevheri Güven'in yayınladığı videoların incelenmesinin yapıldığı iddianamede, Dinçer'in dijital materyal içeriklerinden elde edilen Ayhan Bora Kaplan'a ait ifade tutanağının ve eklerinin aynen yayınlandığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesini alan polis memurunun tanık sıfatıyla ifadesi alındı. İfadenin tek imzalı nüshasının sadece şüpheli Murat Çelik'e verildiği belirlenirken, iddianamede Ayhan Bora Kaplan'ın savunmasını normalde suç örgütleri büro amirliğinde görevli personelin alması gerekirken Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğinde çalışan personelin alması, bu yönde özel görevlendirme yapılmış olması ve bu uygulamanın daha önce geçekleştirilen bir uygulama olmaması şüphelilerin atılı suçu işleme kasıtlarını ortaya koyduğu anlatıldı.
TARİHLER ELE VERDİ
İddianamedeki tanık beyanında 2023'de Murat Çelik'in M.B. isimli komisere Ayhan Bora Kaplan'ın ifade tutanağının Cevheri Güven'e bilgi aktaran polis memurundan çıktığını söylediği arama tarihinin tanık tarafından sunulan evrak içeriğinden 20 Kasım 2023 olduğu ancak Serkan Dinçer'in materyal içeriklerinde dosyanın 15 Şubat 2024 tarihli olduğunun bilirkişi raporu ile tespit edildiği kaydedildi. İddianamede belirtilen tarihlerde Dinçer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında henüz böyle bir veri yokken Murat Çelik tarafından Dinçer'in materyallerinde böyle bir verinin olduğunu biliyor olması ve tanık ile bu hususu görüşmesinin Murat Çelik'in savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve şüphelilerin iştirak iradesi içerisinde gerçekleştirdikleri eylemlerinin delili niteliğinde olduğu aktarıldı.
'ARAŞTIRMA YAPILMADI'
İddianamede Cevheri Güven tarafından evrakları yayınlanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının yapıldığı dönemde ve yay��nlanan diğer evraklarının tanzim tarihinde Murat Çelik'in Organize Şubeden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı, Kerem Gökay Öner'in şube müdürü, Şevket Demircan'ın şube müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları ifade edildi. Şüphelilerin savunmalarında Ayhan Bora Kaplan soruşturması olarak bilinen soruşturma dosyasına ait evrakların Cevheri Güven tarafından yayınlanması akabinde kurum içinde araştırma yaptıklarını anlattılar ancak bu yönde herhangi bir araştırma, soruşturma yapmadıkları belirtildi.
'SADECE İFADEYİ ALAN KOMİSERİN İMZASI VAR'
Çelik, Demircan ve Öner savunmalarında ifade tutanağı ve eklerinin avukatlar tarafından yayınlanmış ya da Cevheri Güven'e aktarılmış olabileceğini iddia etti. İddianamede ise Cevheri Güven'in video içeriklerinde yayınlanan ve Serkan Dinçer'den ele geçirilen evraklar içerisindeki ifade tutanağında sadece ifadeyi alan komiserin imzasının bulunduğu, başkaca bir imza suretinin bulunmadığı kaydedildi. Ö.Y.'nin tanık sıfatıyla alınan beyanında ifade sırasında avukatlara da tamamı imzalı bir ifade tutanağının verildiğini söyledi.
BELGELERİ GÜVEN'İN YAYINLAMASINI SAĞLADILAR
İddianamede Çelik, Demircan ve Öner hakkında yapılan değerlendirmede, örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği ancak eylemleri ile örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri belirtildi. Bu kapsamda gizlilik kararına rağmen uhdelerinde yürütülen soruşturma dosyasına ait evrakların henüz aleniyet kazanmadan FETÖ'cü Cevheri Güven'in YouTube kanalında yayınlanmasını sağladıkları, mevcut delillerden suçun işlenmesinin, örgütün amaç ve faaliyetlerine olanak sağladığı bilinciyle işlediklerinin anlaşıldığı aktarıldı.