19 Ocak 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırm��zı bülten ile aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bülten ile aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 16:41 Güncelleme: 19.01.2025 17:37
ABONE OL
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bülten ile aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak'ın Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu kahraman Türk polisimiz tarafından Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Öte yandan Kabine döneminde kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 760 kişi ülkemizde yakalandı. Yurt dışından iade alınan teröristlerin sayısı ise 242'ye yükseldi.

ERCAN YILMAZ VE İBRAHİM KAYMAK YAKALANDI!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yılmaz'ın 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal seviyede, 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütünün elebaşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kaymak'ın da 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, suç örgütü üyesi olduğu aktarıldı.

Kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Ermenistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi Kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Ermenistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türk polisi tarafından Türkiye'ye getirildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde, Ermenistan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır. Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir. Kırmızı bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, Interpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri işbirliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz."

Kabine döneminde Türkiye’de yakalanan kırmızı bülten sayısıKabine döneminde Türkiye’de yakalanan kırmızı bülten sayısı

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 242 KİŞİ TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, 4 Haziran 2023-10 Ocak 2025 tarihleri arasında kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 760 kişinin Türkiye'de yakalandığı belirtildi.

Kabine döneminde yurt dışından iade alınan teröristler Kabine döneminde yurt dışından iade alınan teröristler

Bu dönemde yurt dışında kırmızı bültenle aranan 242 kişinin de Türkiye'ye iade edildiği bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bülten ile aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak yakalandı İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bülten ile aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak yakalandı İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bülten ile aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak yakalandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör