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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 13:03 Güncelleme: 19.01.2025 13:04
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör temizliği

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere nefes aldırmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör temizliği Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör temizliği Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör temizliği
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