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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 16:08
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i firari hükümlü 4 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 22,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 22,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda M.E. (34), E.E. (27), M.E. (25) ile M.D. (41) gözaltına alındı.

"Yağma" suçundan 22 yıl 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen M.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı
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