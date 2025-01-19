Slovakya Başbakanı Türkiye'ye geliyor!
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Slovakya Başbakanı Robert Fico ve heyeti yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Slovakya Başbakanı Robert Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.
İŞTE ELE ALINMASI BEKLENEN KONULAR
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Slovakya arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacağı ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.
Ayrıca ziyarette Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkileri "stratejik ortaklık" düzeyine çıkaracak Ortak Bildiri başta olmak üzere muhtelif alanlarda anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.