AK Parti Grup Başkanı Güler: Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak

AK Parti Sivas İl Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi yapıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılana kongreye; TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve partililer katıldı.

Burada gençlere hitap eden Grup Başkanı Abdullah Güler, geleceğin, dijital platformlar ve sistemler ile yapay zeka uygulamalarının insanların daha çok hayatına gireceği bir dönem olacağını söyledi.

Birçok sektörde 2030 yılında emek yoğun işlerde işçi kavramının olmayacağına dikkat çeken Güler, "Hatta 2030'lardan sonra klasik bildiğimiz birçok mesleğin kalacağını düşünmüyorum. Yapay zeka uygulamalarıyla beraber birçok sistem artık kendi kendini yönetecek bir üretim platformuna dönüşecek" ifadelerini kullandı.