CHP’li Deniz Yavuzyyılmaz dev projelere neden düşman? İşte perde arkası

Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak eserlere karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın proje düşmanlığının altındaki gerçek ortaya çıktı.

İGA'DAN PROJE ALDI AMA YAPAMADI

Hemen hemen her gün kamu-özel ortaklığıyla yapılan köprü, otoyol, havalimanı gibi dev projelere muhalefet ederek gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, İstanbul Havalimanı'ndan (İGA) taşeron olarak iş aldığı öğrenildi.

Yavuzyılmaz'ın şirketi Dole Elektrik'in, havalimanının yapım aşamasında taşeron olarak projeden iş aldığı belirlendi.

İŞİ ZAMANINDA TESLİM EDEMEDİ

Dole Elektrik, 2016 yılında havalimanının elektrik işlerine talip oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, havalimanının alt yüklenici firması olan EHA Adi Ortaklığı ile sözleşme imzaladı. Sözleşmede, işi zamanında bitirmeyi, gerektiğinde talimatlara uygun şekilde fazla mesaili, vardiyalı çalışmayı taahhüt etti. Ancak verdiği taahhütlere rağmen sahada istenilen hız ve kalitede imalat yapmadı. EHA tarafından yapılan ihtarları da dikkate almadı.

İŞÇİ MAAŞLARINI ZAMANINDA ÖDEYEMEDİ

Yavuzyılmaz'ın sahibi olduğu Dole Elektrik, işçilerin maaşlarını zamanında ödemedi. Şirket avans bedellerini de geri ödeyemedi. İGA'nın alt yüklenicisi EHA Adi Ortaklığı tarafından şirkete zaman tanındı. Ancak verilen süreye ve yapılan ihtarlara rağmen Dole Elektrik işi zamanında tamamlayamadı. Bunun üzerine de şirketle İGA arasındaki anlaşma feshedildi.

SÖZLEŞMESİ FEHDESİLDİ PROJE DÜŞMANLIĞINA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre Dole Elektrik, İstanbul Havalimanı'nın yapımı sırasında 2 Nisan 2016 tarihinde İGA ile alt yüklenici sözleşmesi imzalamıştı. Sözleşmeye göre, işin birim fiyatı o dönemde toplam KDV hariç 2 milyon 209 bin TL'ydi. Dole Elektrik, terminal binasının elektrik sistemlerinde çalışacaktı. Sözleşme imzalanıp iş başladıktan bir süre sonra Dole Elektrik sözleşme şartlarını yerine getiremedi.

Şirket, havalimanında çalıştırdığı işçilerin maaş ve masraflarını dahi düzensiz ödedi. Çalışanların maaşları İGA tarafından yatırıldı. Sözleşme feshinden sonra bu miktar Dole Elektrik'in hak edişinden tahsil edildi.

Yavuzyılmaz'ın sözleşmesinin fesh edilmesinin ardından Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine cephe aldığı iddia ediliyor.